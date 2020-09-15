19 сентября смоляне примут участие в «Кроссе нации - 2020» Фото предоставлено пресс-службой администрации Смоленской области

Смоляне и гости города смогут принять участие во Всероссийском Дне бега «Кросс нации-2020», который в этом году состоится 19 сентября. Мероприятие, организованное Министерством спорта Российской Федерации и Всероссийской федерацией легкой атлетики, проходит в регионе при поддержке Губернатора Алексея Островского.

«Кросс нации» – одно из самых массовых и масштабных спортивных мероприятий в стране. Стоит отметить, во всероссийском забеге могут участвовать граждане любых возрастных категорий и с любым уровнем спортивной подготовки.

Планируется, что в первом муниципальном этапе спортивной акции примут участие около 500 жителей городов и районов области. Финальные областные соревнования состоятся 19 сентября в Смоленске, на площади Ленина.

В этот день с 10:00 начнутся спортивные забеги, победители и призеры которых получат кубки, медали, а также грамоты Министерства спорта РФ. В 11:00 состоится официальная церемония награждения спортсменов, показавших самые высокие результаты, по окончанию которой начнутся массовые старты для всех любителей бега.

Регистрация участников проводится до 18 сентября включительно по адресу: Смоленск, ул. Твардовского, д.14 («Спортивная школа олимпийского резерва имени Ф.Т. Михеенко»), с 10.00 до 17.00. Телефоны: (4812) 38-06-52, 38-64-15.

Желающим принять участие в спортивной акции необходимо предоставить мандатной комиссии следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справку о допуске врача. В целях недопущения распространения коронавируcной инфекции соревнования пройдут с соблюдением всех противоэпидемических требований.