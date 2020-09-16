В Смоленске 16 сентября осадков не ожидается Фото: pixabay.com

По информации ГУ МЧС России по Смоленской области, сегодня на территории Смоленской области переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Утром и ночью местами туман. Ветер ночью западный, 3-8 м/с, днём южный, 6-11 м/с.

Температура воздуха по области: ночью +6°C…+11°C, днем +17°C…+22°C. В Смоленске: ночью +9°C…+11°C, днем +20°C…+22°C.

Атмосферное давление 745 мм рт. столба, ночью существенно меняться не будет, днём будет падать.