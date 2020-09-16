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Житель Сафоново предстанет перед судом за поджог квартиры сожительницы

Общая сумму ущерба составила более 190 тысяч рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Житель Сафоново предстанет перед судом за поджог квартиры сожительницы

Житель Сафоново предстанет перед судом за поджог квартиры сожительницы

Фото: pixabay.com

Ранее судимый 27-летний житель Сафоново обвиняется в поджоге чужого имущества и грабеже, сообщает УМВД России по Смоленской области.

В феврале 2020 года в дежурную часть МО МВД России «Сафоновский» поступило сообщение о возгорании квартиры в одном из домов в 1-м микрорайоне. Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции очевидцы сообщили, что видели, как после того, как в комнате вспыхнул огонь, из окна выпрыгнул мужчина. Полицейские нашли подозреваемого.

Мужчина пояснил, что проживал в квартире у своей сожительницы. Накануне у них произошел конфликт, и женщина ушла к соседке. Чтобы навредить ей, он зажигалкой поджег вещи, которые висели на сушилке в комнате.

В результате огнем была повреждена внутренняя отделка жилища, а также уничтожены предметы мебели и бытовая техника. Общая сумму ущерба составила более 190 тысяч рублей.

Обвиняемый полностью признал свою.

Кроме того, он же обвиняется в открытом хищении продуктов из сетевого магазина и в покушении на грабеж товара также из сетевого магазина марте 2020 года.

Уголовное дело направлено в суд.

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