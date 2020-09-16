В железнодорожных медицинских учреждениях Смоленского региона приступили к вакцинации против гриппа

Прививка ставится бесплатно Фото: pixabay.com

В Смоленском регионе Московской железной дороги началась прививочная кампания против гриппа. Вакцинация железнодорожников и всех желающих (по полису ОМС) проводится в прививочных кабинетах ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Смоленск» и поликлиниках в Смоленске и Вязьме. Прививка ставится бесплатно.

В этом году в железнодорожных учреждениях здравоохранения Смоленского региона планируется вакцинировать 14 тысяч человек, из них более 3 тысяч сотрудников магистрали. Профилактические прививки рекомендованы железнодорожникам, контактирующим с большим количеством людей: работникам вокзалов и поездных бригад, билетным кассирам. Кроме того, вакцинация показана тем, кто обеспечивает движение поездов: диспетчерам, машинистам, осмотрщикам вагонов, монтерам пути, энергетикам, связистам.

Для удобства работников, созданы прививочные бригады медиков, которые будут проводить вакцинацию железнодорожников на удаленных объектах. Эти бригады оснащены необходимым оборудованием для проведения прививок.