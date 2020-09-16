Администрация Смоленска представила концертную программу 26 сентября

Хедлайнер праздника – обладатели премий Муз-ТВ, РУ-ТВ, Золотой граммофон – группа «Пицца» Фото: pixabay.com

На сайте администрации Смоленска появилась программа проведения Дня города.

13.00 – 14.30 концертная программа «Смоленская стена» в исполнении солиста ансамбля Росгвардии Максима Щербицкого, фолк-группы КДЦ "Губернский" "Кудесы" и Смоленского русского народного оркестра имени В.П. Дубровского,

15.00 – 17.00 активности для детей от ведущих праздничных агентств города,

17.00 – 20.30 выступления известных смоленских солистов и кавер-групп:

Ансамбль песни и танца «Витязь» DZh & OUTBACK BLUES COMPANY Acoustic cover band SUBБОТА ВИА имени Стаса Михайлова Кавер-группа «КАБАЧКИ» Кавер-группа «Fresh Time» Кавер-группа «Kiwi» Дарья Михайлова

20.30 – 22.00 выступление хедлайнера праздника – обладателя премий Муз-ТВ, РУ-ТВ, Золотой граммофон – группы «Пицца».

В завершении программы в 22.00 праздничный фейерверк. Ведущие праздничной программы Михаил Павлов и Александр Киселев.