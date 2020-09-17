В Смоленске сотрудники МЧС спасли трехквартирный дом от огня Фото: из архива ГУ МЧС России.

Вчера, 16 сентября, после полудня жительница частного трехквартирного жилого дома барачного типа по улице Фрунзе наводя порядок в хозяйственной постройке почувствовала запах дыма, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.

Выйдя на улицу она увидела, как с веранды, пристроенной к дому, валят клубы дыма. Она незамедлительно сообщили о пожаре по номеру 101.

К моменту прибытия первого пожарного расчета по деревянным перекрытиям огонь распространился на кровлю веранды, создалась угроза перехода огня на кровлю самого дома.

Огнеборцам удалось оперативно усмирить огненную стихию, локализовав пожар. Пожарные не допустили распространения огня на жилой дом.

В результате случившегося огнем уничтожена кровля веранды, сама пристройка выгорела изнутри, квартира закопчена продуктами горения, из-за высокой температуры произошло повреждение натяжного потолка.

Причины пожара устанавливаются, одной из основных рассматриваемых версий специалисты считают электротехническую причину.

Ранее ночью сгорел дом в Ярцевском районе под Смоленском.