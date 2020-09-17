Смоленскстат сообщил о 16,5 млн рублей задолженности по зарплате в регионе Фото: pixabay.com

По информации Смоленскстата, на 1 сентября 2020 года по сведениям организаций (без субъектов малого предпринимательства) по суммарная просроченная задолженность по заработной плате составила 16,5 млн. рублей.

Из общей суммы просроченной задолженности по заработной плате, задолженность за 2019 год составила 1,7 млн. рублей (10,3% к общей сумме задолженности), за 2018 год и ранее – 2,7 млн. рублей (16,2%), за последний календарный месяц, за который производились начисления по заработной плате (июль 2020 года) – 6,4 млн. рублей (38,7%).

Просроченная задолженность лицам, уволенным из организаций в 2019 году и ранее, составила 2,8 млн. рублей (16,9%).

Наличие задолженности по заработной плате наблюдалось в Гагаринском, Ельнинском, Ярцевском муниципальных районах, городах Десногорске и Смоленске.

В 22 муниципальных районах Смоленской области задолженность по заработной плате отсутствует.

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