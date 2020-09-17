В Смоленске запустят «Троллейбус знаний» в День города Фото: pixabay.com

Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) и Администрация Смоленска сообщили, что по городу начнет курсировать «Троллейбус знаний».

В свой первый рейс эксклюзивный троллейбус отправится в День города и будет курсировать по маршруту № 1 в течение двух месяцев, знакомя пассажиров с интересными фактами о науке, достижениями атомной промышленности, выдающимися смолянами.

Так, например, «умный троллейбус» напомнит о 100-летнем юбилее легендарного писателя-фантаста Айзека Азимова, который родился в селе Петровичи Смоленской области, расскажет о том, как именем нашего города назвали сначала остров, а затем и пролив недалеко от берегов Антарктиды.

Кроме того, смоляне узнают, как связаны улицы Ломоносова и Шевченко с атомной промышленностью, и что общего у Смоленского полиграфкомбината и аэродрома Байконур.

«Стать пассажиром «Троллейбуса знаний» сможет любой желающий. Вагон троллейбуса можно будет узнать издалека – он расписан яркими тематическими рисунками с атомной символикой, автором которых стал московский граффити-художник и иллюстратор Евгений Воронин, – рассказала руководитель ИЦАЭ Наталья Кибисова. – А специальным подарком для смолян от ИЦАЭ станет возможность бесплатного проезда на «Троллейбусе знаний» в День города».

Троллейбус отправится в свой первый рейс 25 сентября в 12.00 от остановки «Шарм». Для его пассажиров ИЦАЭ подготовит научно-познавательную викторину, победители которой получат оригинальные призы.

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