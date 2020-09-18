Глава города Смоленска встретился с представителем посольства Беларуси Фото предоставлено администрацией Смоленска

Глава города Смоленска Андрей Борисов провел рабочую встречу с руководителем отделения белорусского посольства в Российской Федерации в Смоленске Сергеем Мисурагиным и руководителем представительства МИД России в Смоленске Андреем Линёвым, сообщает пресс-служба администрации Смоленска.

На совещании они обсудили ряд вопросов социально-экономического сотрудничества Смоленска и городов братской республики и выразили уверенность в дальнейшем укреплении взаимодействия в различных сферах: торговой, промышленной, гуманитарной.

Также стороны рассмотрели план совместных мероприятий на период с 2021 по 2023 годы. В рамках добрососедских отношений в будущем году запланированы взаимные визиты делегаций двух побратимов – города Смоленска и Московского района города Минска.