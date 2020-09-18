В трех районах Смоленска пройдут сельскохозяйственные ярмарки в День города Фото: pixabay.com

26 сентября в трех районах Смоленска пройдут сельскохозяйственные ярмарки, сообщает пресс-служба администрации Смоленска.

На ярмарках в широком ассортименте будут представлены мясо-молочная и плодоовощная продукции фермерских хозяйств.

Места проведения ярмарок:

- Ленинский район – улица Нахимова (от улицы Багратиона до улицы Нормандия-Неман);

- Промышленный район – улица 25 Сентября (от пересечения с улицей Рыленкова до пересечения с улицей Попова);

- Заднепровский район – улица Кутузова (от дома 1 до дома 11).

Время открытия ярмарок – 09.00.