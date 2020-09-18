В трех районах Смоленска пройдут сельскохозяйственные ярмарки в День города
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26 сентября в трех районах Смоленска пройдут сельскохозяйственные ярмарки, сообщает пресс-служба администрации Смоленска.
На ярмарках в широком ассортименте будут представлены мясо-молочная и плодоовощная продукции фермерских хозяйств.
Места проведения ярмарок:
- Ленинский район – улица Нахимова (от улицы Багратиона до улицы Нормандия-Неман);
- Промышленный район – улица 25 Сентября (от пересечения с улицей Рыленкова до пересечения с улицей Попова);
- Заднепровский район – улица Кутузова (от дома 1 до дома 11).
Время открытия ярмарок – 09.00.