Количество сдвоенных контейнерных поездов МЖД увеличилось в 3,5 раза с начала года Фото: Пресс-служба РЖД России

За 8 месяцев 2020 года на станциях Московской железной дороги было объединено и отправлено 646 сдвоенных контейнерных поездов, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Применение этой технологии позволяет обеспечить максимальный объем вывоза грузов при ограниченных возможностях инфраструктуры, прежде всего, в направлении Восточного полигона железных дорог России.

Объединение контейнерных поездов на полигоне Московской железной дороги производится на станциях Вязьма, Рыбное, Бекасово-Сортировочное, Орехово-Зуево, Смоленск-Сортировочный и Перово.