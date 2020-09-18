Завершилась инаугурация губернатора региона Алексея Островского в Смоленске Фото предоставлено пресс-службой администрации Смоленской области

В региональной администрации состоялась торжественная церемония вступления в должность всенародно избранного Губернатора Смоленской области Алексея Островского.

На мероприятии присутствовали полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ и регионального парламента, руководители федеральных органов исполнительной власти, местного самоуправления, общественных и религиозных организаций, представители бизнес-сообщества.

Церемония началась с внесения Государственного флага Российской Федерации и флага Смоленской области.

Председатель избирательной комиссии Смоленской области Олеся Жукова огласила официальные итоги выборов Губернатора Смоленской области.

Далее Алексей Островский принес присягу и официально вступил в должность Губернатора Смоленской области.

Алексей Островский: «Клянусь при осуществлении полномочий Губернатора Смоленской области верно служить народу, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав Смоленской области, использовать предоставленные мне полномочия для всестороннего развития Смоленской области и повышения благосостояния ее населения».