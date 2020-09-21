Смоленский губернатор назначил заместителей

Смоленский губернатор назначил новых заместителей. Фото: администрация Смоленской области.

С 21 сентября Алексей Островский назначил новых заместителей. Ранее «КП» писала, о кадровых перестановках в администрации региона.

Так, его первым заместителем с 21 сентября назначен Константин Никонов. В его обязанности входит координация деятельности департаментов, отвечающих за строительство, транспорт и ЖКХ.

За инвестиции, развитие малого и среднее предпринимательство, промышленность и др. отвечает Алексей Стрельцов.

Также на должность заместителей главы региона утверждены Юрий Свириденков, Полина Хомайко, Вита Хомутова, Юрий Пучков, Дмитрий Шалаев. А и.о. заместителя губернатора Руслан Смашнев. Узнать об их зоне ответственности можно здесь.

Кроме того, как сообщает пресс-служба администрации региона, с 21 сентября начальником Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию назначен Александр Царев. В свою очередь, Андрей Карамышев возглавил Главное управление ветеринарии Смоленской области. До этого они исполняли обязанности руководителей вышеозначенных органов исполнительной власти.

Исполняющим обязанности начальника Департамента Смоленской области по внутренней политике назначен Игорь Борисенко, а Правового департамента Смоленской области – Александр Хорьков.