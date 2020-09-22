В Смоленске ищут мужчину, перевернувшегося на байдарке. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Сальваровцы и неравнодушные смоляне призывают неравнодушных жителей региона присоединиться к поискам 46-летнего Станислава Георгиева, который 20 сентября сплавлялся на байдарке по Днепру с другом и пропал. Известно, что из лодка перевернулась в районе улицы Дзержинского. Друга Станислава обнаружили и доставили в СОКБ. Врачи диагностировали у него переохлаждение. О судьбе Станислава ничего не известно.

Очевидцы, которые видели мужчин на воде, сообщили, что мужчины плавали без жилетов.

Поиски мужчины начнутся в 09.00 22 сентября.

В Смоленске ищут мужчину, перевернувшегося на байдарке. Фото: ПСО "Сальвар".

К поискам уже подключилась водолазная группа. Искать мужчину также будут и берега.