На вокзале в Смоленске задержали продавца оружия времен войны. Фото: ЛО МВД России на станции Смоленск.

43-летний житель города Сафоново Смоленской области предстанет перед судом за незаконный сбыл холодного оружия. Мужчина пытался продать немецкий нож 1942 года выпуска, который он ранее нашел в одном из заброшенных сараев Ельнинского района.

Подозреваемый разместил на сайте объявлений сообщение о продаже оружия, зная, что идет на преступление (найденный нож относится к категории холодного клинкового оружия, изготовленного с применением промышленного оборудования по образцу армейского ножа). А полицейские в ходе мониторинга увидели его.

- Сделка прошла на пригородном железнодорожном вокзале станции Смоленск. Как только злоумышленник отдал оружие в обмен на денежное вознаграждение, его задержали, - сообщили сотрудники ЛО МВД России на станции Смоленск. - Позднее, проведенная государственная историко-искусствоведческая экспертиза подтвердила, что изъятый у продавца нож выполнен по типу «штатного ножа полевых дивизий и парашютно-десантных войск вооруженных сил Германии периода Второй мировой войны, модели 1942 года, и является холодным оружием».