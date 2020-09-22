В Смоленске пройдет конкурс «Мама-предприниматель». Фото: pixabay.com.

В Смоленской области стартует федеральная образовательная программа по развитию женского предпринимательства «Мама-предприниматель». В проекте могут принять участие женщины, которые только планируют открыть своё дело или занимаются бизнесом не больше года. Жюри отберет 35 лучших заявок, авторы которых будут приглашены на обучение.

Эксперты курса помогут начинающим бизнесвумен разработать и презентовать концепцию своего продукта, а также найти свою нишу в предпринимательской среде. Обучат основам маркетинга и продвижения. В заключении курса каждая участница представит свой бизнес-план.

Для участия в конкурсе нужно заполнить анкету и подробно описать свой будущий проект. Главный приз - 100 000 рублей на реализацию своего плана.

Заявку на участие можно подать в региональном центре «Мой бизнес» по адресу улица Тенишевой, д.15. Справки по телефону - 63-80-38.