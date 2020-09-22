Поезд на Калининград будет ежедневно курсировать через Смоленск. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Поезда из Москвы в Калининград, следующие через Смоленск и Вязьму, будут курсировать ежедневно, сообщает пресс-служба МЖД. Приобрести билет на фирменный поезд «Янтарь» № 30/29 можно уже сегодня.

Из Москвы в Калининград поезд №029Ч отправляется в 17:47 с Белорусского вокзала и делает остановки в Вязьме в 20:48 и Смоленске в 22:38. В Калининград поезд прибывает в 12:47 следующего дня.

Из Калининграда в Москву поезд № 030Ч отправляется в 13:03, останавливается в Смоленске в 04:32, Вязьме в 06:17 и прибывает в столицу в 08:53 на Белорусский вокзал.

В компании сообщили, что составы проходят тщательную дезинфекцию перед отправкой. А пассажиры перевозятся в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

- На станциях литовских и белорусских железных дорог предусмотрены только технические остановки: посадка и высадка пассажиров не осуществляется, - пояснили в РЖД.

При покупке билета следует учесть, что российские граждане смогут пересечь границу с Литвой только при наличии заполненной анкеты, которая размещена на сайте Генерального консульства Литовской Республики в Калининграде – ее необходимо распечатать и подписать.