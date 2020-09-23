Уволена начальник смоленского департамента по здравоохранению. Фото: администрация Смоленской области.

Глава департамента по здравоохранению уволена с занимаемой должности по собственному желанию, сообщил КП» источник из администрации. Кресло Елены Войтовой заняла ее заместитель Ольга Стунжас.

Напомним, Елена Войтова руководила департаментом более двух лет, сменив после отставки Владимира Степченкова.

В целом же Елена Николаевна проработала в департаменте около 14 лет. Занимала должности начальников отделов, начальника управления организации медицинской помощи населению и реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, первого заместителя начальника Департамента.