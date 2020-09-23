В Смоленске детская больница получила новое оборудование. Фото: администрация Смоленской области.

В Смоленске областная детская клиническая больница за счет средств из регионального бюджета смогла приобрести новый наркозно-дыхательный аппарат. Оборудование предназначено для проведения магнитно-резонансной томографии, в первую очередь детям до трех лет.

Нужно сказать, что МРТ является высокотехнологичным методом диагностирования патологий и физиологических изменений в тканях и внутренних органах. Самым маленьким пациентам МРТ проводится с использованием наркоза.

Оборудование позволит действовать оперативно при обнаружении заболеваний.