Колесо обозрения в Смоленске снова прекращает работу. Фото: ВКонтакте.

Работу нового колеса обозрения снова решили приостановить, сообщили сотрудники организации, обслуживающей аттракцион в соцсетях. Причина прекращения работы не сообщается.

Последний свой круг карусель сделает 27 сентября. После 22.00 прокатиться на ней не представится возможным. Когда колесо снова заработает также не сообщается.

Несколько дней назад, как ранее писала «КП», аттракцион прекращал свою работу для прохождения ТО. Как сообщалось в соцсетях, у специалистов не было нареканий к работе излюбленной горожанами карусели.