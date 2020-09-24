Асфальт провалился в двух местах на улице Нормандия-Неман в Смоленске. Фото: "Подслушано Смоленск" ВКонтакте.

Асфальт провалился в двух местах на улице Нормандия-Неман в Смоленске. Фотографии опасной дороги опубликовал паблик “Подслушано Смоленск”.

ЧП произошло около нового микрорайона, у дома 7А.

Асфальт провалился в двух местах на улице Нормандия-Неман в Смоленске. Фото: "Подслушано Смоленск" ВКонтакте.

Через некоторое время из дыр повалил дым. Что стало причиной провала асфальта, не сообщается. Через некоторое время на месте ЧП прибыли бригады ПАО “Квадра”.