В Смоленске открыли мемориальную стену «Бессмертный полк»

В Смоленске открыли мемориальное панно «Бессмертный полк». Фото: администрация г. Смоленска.

В Сквере Памяти Героев открыли мемориальное панно «Бессмертный полк». Также состоялась церемония зажжения Вечного огня после реставрации сквера и заложение капсулы памяти, в которую поместили письма-напутствия от ветеранов Великой Отечественной войны и детей, написанные собственноручно. Вскрывать ее будут через 25 лет - в день 100-летия Великой Победы.

Перед гостями мероприятия выступили руководители и представители органов власти, общественных организаций и ветераны. После минуты молчания в честь памяти о павших воинах к Вечному огню, могилам героев смоляне возложили цветы и венки.

В Смоленске открыли мемориальное панно «Бессмертный полк». Фото: администрация г. Смоленска.

Напомним, мемориальное панно «Бессмертный полк» представляет собой конструкцию, состоящую из трех частей. По центру – увеличенная фотография момента водружения Знамени Победы над Рейхстагом. По обеим сторонам – стены из гранитного камня, на которой выгравированы портреты участников Великой Отечественной войны. Для создания панно смоляне прислали более 3000 фотографий своих родственников-фронтовиков, бывших малолетних узников, тружеников тыла.