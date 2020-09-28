День города отметили в Смоленске

В Смоленске празднование Дня города сняли с высоты птичьего полета. Фото: администрация Смоленска.

Смоляне в соцсетях благодарят организаторов за прекрасный праздник, который был организован по случаю 1156-го дня рождения и 77-летия со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

- Праздник выдался на редкость приятным.. Музыкальная улица Маяковского, СредаФест возле Мануфактуры, Смоленские витязи на Массовом, как всегда роскошное шоу от БФ, не просто диджей-сет от СвэнкиТюнс, но и расколбас-шоу со светом…а в довершении – отличная погода – сделали этот день. Спасибо всем, кто создавал праздник, - написал один из зрителей в соцсетях.

В этом году организаторы, казалось, учли все нарекания жителей столицы региона по поводу предыдущих торжеств, и сделали настоящие торжество.

Для жителей областного центра было приготовлено множество мероприятий: красочные музыкальные шоу, мастер-классы, спортивные соревнования, а также конкурсы для детей. Хедлайнерами праздника стали группа «Пицца» и коллектив диджеев «Swanky Tunes». Артисты были радостно встречены жителями города. Вечером площадь Ленина и Массовое поле в Лопатинский саду были заполнены тысячами поклонниками танца и музыки.

Завершился День ярким файер-шоу и фейерверком. В этом году он был запущен сразу с двух площадок - от крепостной стены на улице Тимирязева и из Лопатинского сада.