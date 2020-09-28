Умер худрук коллектива «Смоленские мужики». Фото: pixabay.com.

Ушёл из жизни художественный руководитель коллектива «Смоленские мужики», музыкант и аранжировщик, лауреат международных и всероссийских конкурсов Андрей Белоусов. Под его руководством коллектив достойно представлял Смоленскую область на престижных фестивалях и концертах.

Глава города Андрей Борисов выразил соболезнования в связи со смертью музыканта, отметив, что он «был профессионал с большой буквы, который честно служил своему делу».

Ранее в Смоленске простились с бывшим начальников УГИБДД по Смоленской области Владимиром Ивченковым.