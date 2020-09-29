Участок дороги Смоленск-Вязьма отремонтировали. Фото: паблик "Дороги Смоленской области" ВКонтакте.

В Вяземском районе отремонтирован участок протяженностью 11,24 км. Работу СОГБУ «Смоленскавтодор» выполнил работу в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В компании отмечают, что аналогичные работы ведутся и в Дорогобужском районе. Здесь протяженность ремонтируемого участка составляет 10,47 км.

- Помимо укладки асфальта на этих участках Старой Смоленской дороги планируется заменить остановки, барьерное ограждение, дорожные знаки, а также нанести разметку и досыпать и укрепить обочины, - сообщили в компании.