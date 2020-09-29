В Смоленске родилось 12 детей после ЭКО. Фото: Департамент по здравоохранению.

12 детей родилось после ЭКО с начала 2020 года, сообщает департамент по здравоохранению. А за все время работы отделения вспомогательных репродуктивных технологий более половины семей, которые обратились за помощью к врачам, благодаря грамотно подобранному лечению, смогли самостоятельно стать родителями.

Отделение работает с 2019 года. В ведомстве отмечают, что по полису ОМС все обследования, а также сбор анализов проводятся бесплатно.