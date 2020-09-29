Женщину в красной ветровке ищут в Смоленске. Фото: ПСО "Сальвар".
В Смоленске объявлены новые поиски – ПСО «Сальвар» опубликовал ориентировку на поиск 62-летней Веры Бажановой. Женщина еще 15 сентября ушла из дома и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.
Смолян просят внимательно посмотреть на фотографию смолянки и сообщить, если где-либо ее видели.
Фото: ПСО "Сальвар".
Также водолазы и добровольцы продолжают поиски Станислава Георгиева, перевернувшегося в районе моста по улице Дзержинского на байдарке.