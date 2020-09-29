Смолян приглашают принять участие в форуме «Смола-2020». Фото: pixabay.com.

В Смоленской области открыт приём заявок на участие в молодежном региональном форуме «Смола». В этом году он пройдет с 27 по 31 октября в санатории имени Н.М. Пржевальского.

Напомним, «Смола» - это образовательная площадка для интеграции молодежи, интересующийся политикой, экономикой, инновациями и гражданским обществом. Форум нацелен на обмен опытом и идеями для создания и реализации различных проектов.

В этом году «Смола» объединит 100 участников от 18 до 30 лет со всего региона. Форум посетят представители органов студенческого самоуправления и общественных организаций, волонтеры, начинающие журналисты и юные предприниматели.

Работа молодёжного лагеря будет организована по нескольким тематическим направлениям: «Студенческое самоуправление», «Молодежные СМИ и блогеры», «Молодежные Советы». Участников форума ждут несколько образовательных блоков с лекциями, тренингами, мастер-классами и специальными программами.

Заявки принимаются до 18 октября на сайте автоматической информационной системы «Молодежь России».