В Смоленске стали пропадать саженцы можжевельника. Фото: администрация Смоленска.

Несколько саженцев можжевельника выкопали неизвестные в Смоленске. Кусты пропали с газонов на улице Николаева и в сквере у танка Т-34.

Пропажу удалось обнаружить после утреннего объезда территорий. В администрации Смоленска сообщили, что «Зеленстрой» обратился в полицию.

- Для поиска злоумышленников городские власти собираются задействовать камеры наружного наблюдения, а также рассчитывают на помощь сознательных граждан и очевидцев произошедшего, - прокомментировали в администрации.