Под Смоленском мужчина разбил машину такси, чтобы вернуть жену. Фото: pixabay.com.

В Смоленском районе возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения чужого имущества, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Накануне водитель такси приехал по заказу, чтобы забрать клиентку, но неожиданно к его машине подбежал неизвестный нетрезвый мужчина стал бить ногами по задней двери и бамперу автомобиля. Пассажирка, испугавшись, убежала.

- Сумма причиненного ущерба составила около 33 тысяч рублей, - сообщили сотрудники пресс-службы УМВД.

Оперативники задержали 33-летнего мужчину. Свое поведение он объяснил, что таким образом хотел остановить машину, на которой собиралась уехать его жена, с которой у него произошел конфликт.