В Смоленск приедет пианист с мировым именем Николя Челоро. Фото: предоставлено героем публикации.

В Смоленской области концерты даст известный французский пианист Николя Челоро. В Россию музыкант приехал ещё весной. Гастроли пришлось прервать из-за карантина. Николя не смог вернуться во Францию и решил переждать пандемию здесь, давал онлайн-концерты, которые стали весьма популярными.

1 октября Николя Челоро выступит в Сафоново, в Первой школе искусств, где также даст мастер-класс. 2 октября - в Смоленске, в Музыкальной школе имени М.И. Глинки. Начало - в 10:00. А 3 октября - в 13:00 состоится открытый бесплатный концерт в Смоленской филармонии.

Справка «КП»

Николя Челоро – французский пианист и композитор с неаполитанскими и андалузскими корнями. Обладатель Гран-при конкурса Радио Франции "Царство Музыки". В 14 лет Николя Челоро получает Золотую медаль в консерватории Версаля, в 18 - премию Высшей национальной музыкальной консерватории Парижа в классе знаменитого итало-французского пианиста Альдо Чикколини.

Николя Челоро выступал на сценах 20 стран: во Франции, Италии, Испании, Англии, Германии, Швейцарии, Австрии, Венгрии, Польше, России, в Японии, Турции, Гонконга, Южной Кореи, США, на острове Маврикий, на Филиппинах, в Сингапуре; выступал на самых престижных концертных площадках - Виктория Холл в Женеве, Королевский Театр в Мадриде, Театр Маэстранса в Севилье, Зал Гаво в Париже, в Опере и на других национальных театральных сценах.