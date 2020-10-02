В Смоленске на Солдатском озере хотят запустить катамараны. Фото: pixabay.com.

В Смоленске на Солдатском озере хотят запустить катамараны, с таким предложением обратился местный житель к главе города Андрею Борисову в ходе личного приема. Речь идет о размещении 6 плавсредств.

В администрациии Смоленска сообщили, что глава города поддержал инициативу и указал на необходимость официального заявления.

- Вместе с тем, горожанину сообщили, что Солдатское озеро входит в реестр федеральных водных объектов, и в случае использования части его акватории, необходимо обратиться в соответствующие государственные инстанции для получения разрешения на водопользование, - прокомментировали сотрудники администрации.

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