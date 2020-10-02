Смоленское Поозерье участвует в конкурсе на создание туристического сектора. Фото: Компания "ПоОзёрам" ВКонтакте.

30 сентября стартовало голосование по проектам Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационного кластера и развитие экотуризма в России. Смоленская область участвует в мероприятии с проектом «Смоленское Поозерье. Истоки России».

Напомним, для участия в голосовании было подано 122 заявки из 68 регионов России. По результатам первого отборочного тура Смоленский регион вошел в топ-30 заявок. В настоящий момент, идет борьба за выход в топ-10.

Чтобы помочь парку преобразиться необходимо зарегистрироваться на сайте и поставить лайк проекту «Смоленское Поозерье. Истоки России».

Голосование продлится до 9 октября.

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