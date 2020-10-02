В Смоленске поймали подозреваемого в серии поджогов. Фото: pixabay.com.

22 сентября в полицию поступило сообщение о возгорании иномарки, припаркованной на улице Шевченко. После осмотра стало ясно, что машину подожгли.

Опрос свидетелей и записи с камер помогли установить личность поджигателя. Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 31-летний местный житель. Мужчина подложил ветошь под колеса автомобиля, а затем облил все бензином и поджег. Свои действия объяснил неприязненным отношением к владельцу авто.

Следствие установило, что это не первый случай поджога. Задержанный также причастен к возгоранию автомобиля на улице Кирова в июле этого года.

Возбуждено два уголовных дела по признакам преступления по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Подозреваемый заключён под стражу.

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