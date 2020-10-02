В Смоленске председателем горсовета стала Виктория Макарова. Фото: ВКонтакте.
Председателем горсовета стала Виктория Макарова, главный врач детской областной больницы. За кандидатуру проголосовали большинство депутатов.
Виктория Николаевна поблагодарила коллег за доверие и отметила настрой на плодотворную эффективную работу.
Ранее «КП» писала, что Викторию Макарову поддержала фракция «Единая Россия».
На первой сессии также были избраны заместители спикера.
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На сессии прозвучала инициатива заменить Устав города, документально закрепив, чтобы председатель горсовета работал на непостоянной основе и безвозмездно. В случае принятия решения экономия составит около 2 млн рублей в год.