В Смоленске председателем горсовета стала Виктория Макарова. Фото: ВКонтакте.

Председателем горсовета стала Виктория Макарова, главный врач детской областной больницы. За кандидатуру проголосовали большинство депутатов.

Виктория Николаевна поблагодарила коллег за доверие и отметила настрой на плодотворную эффективную работу.

Ранее «КП» писала, что Викторию Макарову поддержала фракция «Единая Россия».

На первой сессии также были избраны заместители спикера.

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На сессии прозвучала инициатива заменить Устав города, документально закрепив, чтобы председатель горсовета работал на непостоянной основе и безвозмездно. В случае принятия решения экономия составит около 2 млн рублей в год.