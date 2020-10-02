В Смоленске Евгений Каманин ушел с должности главного врача больницы. Фото: smolensk.er.ru.

Главный врач Смоленской областной больницы Евгений Каманин покинул свой пост - руководителя крупнейшего медучреждения региона. Евгений Иванович руководил учреждением 34 года.

Врач попрощался с коллективом в связи с истечением контракта. По закону, занимать пост главврача медицинского учреждения можно до 65 лет и по ходатайству коллектива срок может быть продлен до 70 лет. Недавно Евгению Ивановичу исполнилось 74.

Исполняет обязанности главного врача Александр Хомченко.