В Смоленке жители более 100 домов остались без воды из-за аварии. Фото: pixabay.com.

Крупное коммунальное ЧП произошло в Промышленном районе города – без холодной воды остались более 100 домов.

Повреждение трубы на улице Попова было обнаружено в субботу, 3 октября 2020 года. Обезвоженными оказались жители улиц Петра Алексеева, Попова, Андрусовской, Луговой, Фленовской. Общее число жильцов этих домов – 2760 человек, из них 650 – дети.

По информации Горводоканала, на утро воскресенья, 4 октября, аварийные работы на Попова продолжаются. На 9 ч. утра без воды остаются дома: 73,74,76,78,79,80,84,86,88,96,98,100,102,104 по Попова, 3,5,22/72,24,2 по Петра Алексеева, 27,33,35,49,51,53,59-79 по Рыленкова, улицы Фленовская, Андрусовская, Луговая, деревня Киселевка.

Сотрудники муниципального предприятия отмечают, что подвоз воды осуществлен к домам №№ 98, 100-102-104 по улице Попова, 1-3-5 по улице Изумрудная и №22/72 по Петра Алексеева.