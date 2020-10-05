В Смоленске ликвидировали крупное коммунальное ЧП. Фото: администрация г. Смоленска.

Крупную коммунальную аварию ликвидировали к 18.00 4 октября, сообщает городская администрация. Напомним, в субботу, 3 октября, в районе улицы Попова произошло повреждение трубы водоводы. В результате более сотни домов в Промышленном районе долгое время оставались без воды.

В пресс-службе администрации сообщили, что коммунальщики заменили поврежденный участок диаметром 400 мм. И водоснабжение в полном объеме вернулось в дома смолян.