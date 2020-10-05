Движение транспорта ограничат на улице Попова в Смоленске. Фото: из архива администрации Смоленска.

С 5 октября на улице Попова изменится организация движения транспорта, сообщают в администрации Смоленска. От проспекта Строителей до Петра Алексеева будет доступна для проезда только одна полоса движения, направленная на выезд из микрорайона.

Ограничение будут действовать утром с 07.00 до 10.00.

Отметим, что остановка и стоянка транспорта от улицы Попова до улицы Рыленкова будет запрещена. Припаркованные машины эвакуируют.

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