В Смоленском Поозерье стая волков продолжает нападать на животных. Фото: Геннадия Дубино.

Жители населенных пунктов национального парка «Смоленское Поозерье» обеспокоены нападениями волков на домашних животных. По последним данным, сейчас на территории заповедника бродит стая в количестве четырех особей. В администрации парка сообщают, что нападения хищников были и раньше, но в меньшем количестве - в основном, когда не хватало пропитания.

В данной ситуации волки постоянно заходят в посёлок и бросаются на собак, а на диких зверей - кабанов, косуль и лосей внимания не обращают. При этом животные не боятся людей. Специалисты, изучающие поведение хищников полагают, что это не чистокровные волки, а собачьи гибриды.

Администрация заповедника принимает меры для прекращения нападений. Ранее “КП” писала, что в Министерстве природных ресурсов и экологии получено разрешение на отстрел волков, на подходе к посёлку размещена стрелковая вышка и выложена привада. В ночное время организован патруль троп вокруг посёлка. Пока что волки обходят вышку стороной, а вести отстрел в границах населенных пунктов нельзя.

Также 6 октября пройдёт совещание администрации Смоленского Поозерья с властными структурами области, на котором будет выработана стратегия действий в сложившейся обстановке.

Ранее «КП» писала, что Смоленское Поозерье участвует в конкурсе на создание туристического сектора.