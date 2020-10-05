Глава Смоленска назначил заместителем по финансам Татьяну Кулешову. Фото: администрация г. Смоленска.

Глава Смоленска Андрей Борисов назначил нового заместителя по финансово экономической деятельности. Теперь курировать управление экономики администрации города будет Татьяна Кулешова.

Под надзором заместителя по финансовой деятельности будет находиться составление и организация исполнения городского бюджета, разработка программ, краткосрочных и среднесрочных прогнозов и аналитика показателей социально-экономического развития областного центра.

Отметим, Татьяна Николаевна родилась 31 августа 1964 года в Гагаринского районе. Получила образование в финансово-экономическом институте в 1989 году. Трудовую деятельность начала старшим инспектором по госдоходам Краснинском района.

В 2013 году ее назначили первым заместителем начальника департамента бюджета и финансов Смоленской области, а в декабре 2016 года заместителем главы города по финансово-экономической деятельности.

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