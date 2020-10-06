Рославльский многопрофильный колледж отметил 80-летие. Фото: ВКонтакте.

Накануне юбилея в колледже прошло награждение работников. Волонтеры и активисты Студенческого совета подготовили видеоролики с фотографиями прошлых лет и воспоминаниями ветеранов педагогического труда. Со сцены прозвучало много теплых слов в адрес преподавателей, творческий коллектив колледжа исполнил песни и стихи в честь юбилейной даты.

Администрация учреждения отмечает, что Рославльский многопрофильный колледж уникален тем, что за свою историю путем реорганизаций объединил в себе коллективы четырех образовательных организаций: СПТУ №25, ГОУ ПУ №24, СОГБОУ СПО «Рославльский технический колледж» и СОГБОУ СПО «Рославльский техникум промышленности и сферы обслуживания».