В Смоленске отметили юбилей системы профессионального образования. Фото: администрация Смоленской области.

За 80 лет система СПО России прошла сложный путь становления и развития, наполненный творческим поиском, реформами и свершениями, отметил губернатор Алексей Островский на торжестве, приуроченному к юбилею.

- Для различных отраслей экономики были подготовлены миллионы квалифицированных кадров. При этом нужно отметить, что выпускники училищ и техникумов становятся профессиональными специалистами, отвечающими вызовам времени и требованиям современного высокотехнологичного производства, - сказал глава региона, констатируя, что система профессионально-технического образования Смоленской области всегда работала на качественный результат.

Также губернатор подчеркнул, что «следуя установкам главы государства, мы сделали значительный шаг в процессе интеграции интересов бизнеса и профобразования, эффективно развивая движения «Молодые профессионалы» и «Абилимпикс». Это не только позволяет определять лучших представителей системы среднего профессионального образования среди студентов, преподавателей, мастеров производственного обучения, но и, главное, открывает широкие перспективы для повышения уровня подготовки молодых людей и их дальнейшего трудоустройства».

Особые слова признательности были адресованы преподавательскому составу. Лучшие работники отрасли получили Благодарственные письма Губернатора и Почетные грамоты Администрации Смоленской области за многолетний добросовестный труд и высокопрофессиональное исполнение служебных обязанностей. Также награду получили призеры финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы».

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