Почти 500 человек с Covid-19 находятся в смоленских больницах. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В больницы региона госпитализированы 499 человек с положительными тестами на Covid-19, сообщает региональный Оперативный штаб. Также, по информации на 7 октября, под медицинским наблюдением находятся 1626 человек, из них 1127 - в режиме самоизоляции.

Общее число случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией на территории Смоленской области составляет 6845 случаев. В областном центре на текущий момент зафиксирован 2481 заболевший. Подробнее об эпидобстановке здесь.