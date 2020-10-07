Трое смолян обманули мошенников. Фото: pixabay.com.

Трое смолян обманули мошенников - двое пытались давить на жалость, в третьем случае женщину намеревались убедить, что с ее карты пытаются списать деньги. Смоленские полицейские рассказали о бдительных жителях региона.

Одной из жертв мог стать 27-летний мужчина. Ему в соцсети написал неизвестный и от имени знакомого просил перевести 2800. Мужчина не поверил и написал заявление в полицию.

Второй жертвой мошенников могла стать 60-летняя женщина - ее аферист убеждал, что с банковской карты пытаются списать деньги. Смолянка не поверила и прервала звонок.

В третьем случае звонивший представился родственником и попросил перевести ему деньги, иначе ему якобы грозило привлечение к административной ответственности. Однако женщина вовремя распознала обман.

По всем трем фактам заведены уголовные дела.