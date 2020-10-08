Ловить волков в Смоленском Поозерье будут на «вабу». Фото: национальный парк «Смоленское Поозерье». ​

В Смоленской области прошло совещание, на котором обсуждались меры по истреблению волков, нападающих на домашних собак в населенных пунктах, находящихся в непосредственной близости с национальным парком. До истребления животных, которых намерены ловить методом звукового привлечения (на «вабу»), населенные пункты будут подсвечивать в ночное время суток. Также принято решение вести в них патрулирование.

Ранее «КП» рассказывал о нескольких случаях нападения хищников на домашних животных. Специалисты, изучающие поведение хищников полагают, что это не чистокровные волки, а собачьи гибриды.