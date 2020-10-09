Смолянка потеряла карту и осталась без денег. Фото: pixabay.com.

Жительница поселка Верхнеднепровский потеряла карту и осталась без 8 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД по региону. Полицейские изучили записи с видеокамер, размещенных в торговых залах, где были сняты деньги и вышли на след подозреваемой.

Под подозрения попала 30-летняя местная жительница. На допросе женщина призналась, что нашла на улице утерянную кем-то карту и решила воспользоваться ею в своих целях, после чего выбросила.

Возбуждено уголовное дело.

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