68 человек спасли из огня в Смоленской области. Фото: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.

68 человек спасли из огня в Смоленской области. В то же время 52 погибли, среди них один ребенок. Смоленские пожарные подвели итоги работы за 9 месяцев.

Отмечается, что число ЧП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось – с 4078 (в 2019-м) до 3398 (в 2020-м). В областном центре зафиксировано 538 пожаров, доминирующее число которых произошло в Заднепровском районе города – 243.

Чаще всего в огне оказывались здания жилого сектора (649 пожаров). Частая причина - нарушения правил устройства и эксплуатации печей , на втором месте - неосторожность при сжигании мусора и травы.

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