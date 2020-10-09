В Смоленске вузам рекомендовали ввести дистанционку. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Региональный Роспотребнадзор обратил внимание руководителей образовательных организаций высшего образования на меры, которые способствуют снижению числа заболевших коронавирусом. Речь идет не только о регулярной уборке помещений, проветривании, тонометрии учащихся, но обязательном ношении масок.

- Рекомендациями предусмотрено ношение студентами масок во время учебного процесса (в учебных аудиториях, лекционных залах) и организация контроля за их сменой (для одноразовых не реже 1 раза в 3 часа; для многоразовых - в соответствии с инструкцией). А также использование дистанционного формата для организации и проведения занятий заочных и вечерних групп, - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на официальном сайте.