Житель Москвы спровоцировал драку в Смоленском кафе. Фото: pixabay.com.

Житель столицы спровоцировал драку в одном из смоленских кафе – мужчина ударил одного из отдыхающих в заведении по лицу. В дальнейшем медики оценили травму 22-летнего парня как вред здоровью средней тяжести.

Задержать москвича удалось после изучения камер видеонаблюдения. Полицейским задержанный признался, что приехал в Смоленск к друзьям, а распустил руки в кафе из-за возникшей неприязни к пострадавшему. В УМВД по региону сообщили, что молодые люди ранее были не знакомы.