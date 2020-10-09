Смоленск
Еще
Радио
Смоленск
Еще
Радио
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Житель Москвы спровоцировал драку в Смоленском кафе

Один из посетителей получил вред здоровью средней тяжести
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Житель Москвы спровоцировал драку в Смоленском кафе. Фото: pixabay.com.

Житель Москвы спровоцировал драку в Смоленском кафе. Фото: pixabay.com.

Житель столицы спровоцировал драку в одном из смоленских кафе – мужчина ударил одного из отдыхающих в заведении по лицу. В дальнейшем медики оценили травму 22-летнего парня как вред здоровью средней тяжести.

Задержать москвича удалось после изучения камер видеонаблюдения. Полицейским задержанный признался, что приехал в Смоленск к друзьям, а распустил руки в кафе из-за возникшей неприязни к пострадавшему. В УМВД по региону сообщили, что молодые люди ранее были не знакомы.

ЧП